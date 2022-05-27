Взлетную полосу начали ремонтировать в аэропорту Сыктывкара

В аэропорту Сыктывкара начался ремонт взлетно-посадочной полосы и перрона. Работы должны завершить до 31 июля. Их ведут в дневное время и без выходных.

ИА FlashNord со ссылкой на руководство Коми уточняет, что предстоит отремонтировать покрытие общей площадью 46 тыс. кв. м. Стоимость работ — порядка 131,2 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Решение отремонтировать ВПП было принято в декабре 2021 года, когда власти обозначили меры по восстановлению платежеспособности компании «Комиавиатранс». Правительство республики погасило долги авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что подрядчику предстоит привести в порядок четыре участка взлетно-посадочной полосы и два участка перрона. Ремонт необходимо выполнить в условиях действующего аэродрома.

Подрядчик должен срезать старое покрытие аэропорта, покрыть участки вяжущими материалами и устроить два слоя асфальтобетонного покрытия из плотной щебеночной смеси.