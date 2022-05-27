McDonald’s подал в Роспатент заявки с четырьмя вариантами нового названия в России

Компания McDonald’s выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник 27 мая.

Рассматривается пять вариантов названия, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», название последнего бренда неизвестно. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент.

Как пояснил источник, скорее всего, будет выбрано название, схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

26 мая источник в правительстве Москвы рассказал «Известиям» о том, что все рестораны сети McDonald’s в России возобновят работу до 15 июля. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым, это произойдет 12 июня. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство столицы поддержит возобновление работы сети ресторанов McDonald’s под новым брендом. По его словам, российский владелец сохранит трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания.

Ранее, 19 мая, стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка. Бизнесмен планирует развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети. В свою очередь заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что новый собственник ресторанов сохранит старую рецептуру.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».