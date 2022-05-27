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McDonald’s подал в Роспатент заявки с четырьмя вариантами нового названия в России

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Компания McDonald’s выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник 27 мая.

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Рассматривается пять вариантов названия, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», название последнего бренда неизвестно. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент.

Как пояснил источник, скорее всего, будет выбрано название, схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

26 мая источник в правительстве Москвы рассказал «Известиям» о том, что все рестораны сети McDonald’s в России возобновят работу до 15 июля. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым, это произойдет 12 июня. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство столицы поддержит возобновление работы сети ресторанов McDonald’s под новым брендом. По его словам, российский владелец сохранит трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания.

Ранее, 19 мая, стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка. Бизнесмен планирует развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети. В свою очередь заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что новый собственник ресторанов сохранит старую рецептуру.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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