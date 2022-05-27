Аналитик оценил решение Роскомнадзора составить протоколы на Airbnb и Apple

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 27 мая оценил последствия административных протоколов Роскомнадзора в отношении ряда зарубежных интернет-компаний, которые отказались локализовать базы данных пользователей из России. Среди сервисов Airbnb, Pinterest, Apple и другие.

По мнению эксперта, блокировка указанных ресурсов маловероятна.

«Этим компания будут выписывать штрафы, дальше для того, чтобы вернуться на российский рынок, им эти штрафы придется так июли иначе оплатить. Блокировки вряд ли возможны, тут в общем-то игра в одни ворота. РКН будет до бесконечности выписывать штрафы, но блокировать тот же Google не будут, хотя могут и заблокировать», — рассказал Муртазин «Известиям».

Он отметил, что в дальнейшем Роскомнадзор будет применять те или иные меры принуждения для оплаты выписанных штрафов.

«А учитывая, что они сворачивают коммерческую деятельность, дотянуться до денег западных компаний в России будет невозможно, будут затруднять им работу так или иначе», — добавил специалист.

О новых мерах Роскомнадзора в отношении зарубежных интернет-компаний стало известно ранее в пятницу. В ведомстве заявили об отказе компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ.

Так, в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Google — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Санкция за это правонарушение предусматривает штраф от 1 млн до 6 млн рублей. В случае невыполнения условий сумма двукратно возрастает.

По законодательству РФ, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Это необходимо для обеспечения защиты персональных данных.