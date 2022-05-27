Прокуратура опротестовала помещение Додона под домашний арест

Прокуратура опротестовала помещение экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба обвинения.

«Прокуроры требуют применения превентивной меры в виде предварительного ареста экс-президента на 30 дней с его исполнением в пенитенциарном учреждении Кишинева», — говорится в заявлении.

Прокуроры отметили, что обвиняемый должен содержаться в следственном изоляторе, потому что «существует риск уклонения от органа уголовного преследования; вмешательства в уголовное расследование с целью уничтожения улик; совершения новых преступлений, а также организации массовых беспорядков».

Накануне стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который поместил обвиняемого в коррупции и госизмене Додона под домашний арест на 30 суток.

Сам Додон заявил журналистам после судебного заседания, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента Молдавии Майи Санду.