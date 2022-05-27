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Политолог назвал возможную цель нового альянса в Европе

Политолог Калачев назвал возможную цель нового альянса в Европе
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Целью нового альянса против России, в который могут войти Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Турция, Украина и Эстония, станет повышение обороноспособности Украины. Об этом политолог Константин Калачев заявил в пятницу, 27 мая.

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Он добавил, что объединение может стать неформальным.

«На самом деле нет ничего странного в возможности альянсов стран, более радикально настроенных по отношению к России и считающих угрозу максимально реальной», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Также Калачев обратил внимание на то, что перечисленные страны в меньшей степени экономически зависят от России. Кроме этого, у многих из них не самые теплые отношения с Брюсселем. Так, Польша часто становится объектом критики ЕС, претендует на большую роль, чем ей отводят, и выступает с критикой евробюрократии.

«Также у этой страны (Великобритании. — Ред.) есть большие финансовые возможности, а страны Балтии не отказались бы от материальной поддержки в том числе для укрепления собственной обороноспособности. Великобритания же ищет способ найти новое место в европейской политике и стать новым лидером», — сказал Калачев.

Эксперт добавил, что в настоящее время Германия, Италия и Франция не принимают активного участия в событиях на Украине, из-за чего британцы выражают свое разочарование в старой Европе. Это делает еще более вероятным альянс стран, занимающих более радикальную позицию.

«Первоочередной целью станет максимальное повышение обороноспособности Украины, максимальная помощь стране. Есть те, кто призывает Украину пойти на серьезные уступки, отказаться от собственных территорий в обмен на мир», — уверен Калачев. Он отметил, что это вызывает большую тревогу у стран Балтии.

Комментируя присутствие Турции в перечне потенциальных стран — членов объединения, он отметил, что, несмотря на то что сегодня Россию и Турцию связывает экономическое партнерство, на деле интересы двух государств не совпадают.

«Мы конкурируем в Сирии, в Азербайджане. Не особенно заметно, конечно, чтоб Турция желала создавать какие-то альянсы, она довольно самодостаточна, но, конечно, всё возможно», — заключил политолог.

Накануне СМИ сообщили о том, что британский премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства, в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция, сообщает телеканал «360».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не знает, были или есть у Джонсона намерения создать подобный альянс. В случае если информация соответствует действительности, то это означало бы, что британский премьер предлагает «междусобойчик», чтобы подорвать позиции Евросоюза.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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