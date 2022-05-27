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Народная милиция заявила, что отрезала все пути для отступления ВСУ в ЛНР

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Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) и российская армия полностью отрезали вооруженным силам Украины (ВСУ) пути для отступления с территории региона. Об этом сообщает офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что военные Донбасса при огневой поддержке ВС РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль. Отмечалось, что по состоянию на 27 мая на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождены 220 населенных пунктов.

26 мая сообщалось, что бойцы спецподразделения и второй корпус народной милиции ЛНР уже находятся в городе Северодонецк. Он уточнил, что бойцы постепенно теснят украинские военные формирования вглубь Северодонецка.

В тот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры с места активных боевых действий на окраинах Северодонецка. Он рассказал, как боевики попытались обстрелять позиции российских военнослужащих, но чаще всего снаряды попадали по жилым домам близлежащих населенных пунктов. Военные России и ЛНР в ответ наносили массированные удары по укрепленным районам украинских военных. Завязалась артиллерийская дуэль. Вооруженные силы Украины отступили с потерями.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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