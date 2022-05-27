Строительство нового водовода завершат в Ульяновской области осенью

В Чердаклинском районе Ульяновской области осенью 2022 года планируют завершить строительство нового магистрального водовода до поселка Октябрьский. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Протяженность нового водовода составит 7 км. Подрядчик ведет его от станции водоподготовки «Ульяновскводоканала», с которой вода будет подаваться в сеть через современную систему очистки.

Как рассказал руководитель проекта от подрядной организации Александр Трубачев, для надежности строятся сразу две ветки — основная и резервная. Материал труб позволит сохранить качество воды во время транспортировки потребителям, пишет ulpravda.ru.

Строительство водовода ведется в рамках второго этапа масштабной реконструкции системы водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района. Завершить работы планируется осенью 2022 года.

Средства на реализацию второго этапа район получил в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем финансирования составил 100 млн рублей. На третьем этапе планируется построить новую ветку водовода до поселков Чердаклы и Мирный.