Силуанов назвал запущенную на поддержку экономики РФ сумму

Россия «запустила» на поддержку экономики РФ в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн рублей. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн рублей», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что эти средства нужны, чтобы поддержать экономику и граждан.

Кроме того, министр финансов подчеркнул, что Россия будет добиваться сохранения имиджа надежного заемщика.

5 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в правительстве РФ подготовили еще один пакет по поддержке экономики России. По его словам, проработано уже около 200 предложений.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

8 марта президент РФ подписал закон об антикризисных мерах. В частности, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.

Ряд стран Запада продолжает ужесточать санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.