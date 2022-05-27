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Мишустин сообщил о возвращении в Россию около 85% уезжавших IT-специалистов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 мая заявил, что данные SIM-карт российских операторов показывают, что в Россию вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов.

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«Сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал он во время выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

2 марта премьер-министр анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

13 апреля Минцифры РФ подготовило проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов. Такую меру поддержки получат специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со среднем уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.

4 мая Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других городах — 9 млн рублей. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.

Так, 28 февраля 2022-го стало известно, что Минцифры России подготовит третий пакет мер для поддержки IT-отрасли. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли был утвержден в сентябре 2021 года. Первый пакет мер был подготовлен по поручению президента и представлен председателем правительства в июле 2020 года. Он включал два основных направления: налоговый маневр, предусматривающий уменьшение налога на прибыль с 20 до 3% для IT-компаний и снижение тарифов страховых взносов с 14 до 7,6%.

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