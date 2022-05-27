Силуанов заявил о подтверждении Россией имиджа надежного партнера
Российская Федерация будет подтверждать роль надежного заемщика, чтобы сохранить имидж страны как надежного партнера. Об этом заявил 27 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
«Россия будет всеми способами сохранять имидж надежного заемщика, и несмотря на ограничения по выплатам госдолга, мы будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам. Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Эти времена, безусловно, пройдут, но осадок останется», — заявил министр.
Глава Минфина также отметил, что разгон инфляции в мире произошел из-за «бездумной накачки деньгами экономики западных стран». При этом заявления о дефолте в России, как указал Силуанов, не имеют никакого отношения к действительности.
Ранее в этот же день эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук заявил, что дефолт в России не состоится в любом случае, ведь принимает рублевые выплаты по российскому внешнему долгу американский инвестор, а не само государство — США. И оснований для отказа в их получении нет.
Тогда же сообщалось, что условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность РФ избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии минфином США на обслуживание госдолга в долларах.
26 мая Силуанов также сообщил, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он подчеркнул, что для россиян ничего не изменится, если Вашингтон объявит РФ технический дефолт.
В тот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что РФ не испытывает проблем с возможностью обслуживания госдолга с финансовой стороны.
Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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