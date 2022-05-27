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Силуанов заявил о подтверждении Россией имиджа надежного партнера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская Федерация будет подтверждать роль надежного заемщика, чтобы сохранить имидж страны как надежного партнера. Об этом заявил 27 мая министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

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«Россия будет всеми способами сохранять имидж надежного заемщика, и несмотря на ограничения по выплатам госдолга, мы будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам. Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Эти времена, безусловно, пройдут, но осадок останется», — заявил министр.

Глава Минфина также отметил, что разгон инфляции в мире произошел из-за «бездумной накачки деньгами экономики западных стран». При этом заявления о дефолте в России, как указал Силуанов, не имеют никакого отношения к действительности.

Ранее в этот же день эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук заявил, что дефолт в России не состоится в любом случае, ведь принимает рублевые выплаты по российскому внешнему долгу американский инвестор, а не само государство — США. И оснований для отказа в их получении нет.

Тогда же сообщалось, что условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность РФ избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии минфином США на обслуживание госдолга в долларах.

26 мая Силуанов также сообщил, что Россия является надежным заемщиком и будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он подчеркнул, что для россиян ничего не изменится, если Вашингтон объявит РФ технический дефолт.

В тот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что РФ не испытывает проблем с возможностью обслуживания госдолга с финансовой стороны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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