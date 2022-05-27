В Госдуме объяснили переход Запорожья и Херсона на российский телефонный код

Запорожская и Херсонская области столкнулись с проблемами с телефонной связью после перехода под контроль российских военных. Регионы вынуждены были сменить действовавшие ранее номера с украинским кодом +380 на российские с префиксом +7. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал в пятницу, 27 мая.

«Там украинская экономика практически не существует, терминалы не обслуживаются, сами украинские власти отрезали эти области от всех коммуникаций, сейчас там никакие пенсии не будут платиться. Всё как тогда, когда они отрезали Донбасс, наказывали, как они считали. То же самое здесь — поотрезали от всех банкоматов и сервисов. Поэтому люди переходят на [новые] симки, а симки связаны в том числе с паролями и идентификацией», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Матвейчев добавил, что если в других украинских регионах тоже будут проблемы с телефонной связью, Россия будет устранять их.

«(Российские телефонные номера. — Ред.) будут там, где будет такая же ситуация, и Украина будет все прекращать — людям же жить надо как-то», — сказал он.

Ранее в этот день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов, сообщает телеканал «360».

Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путинобъявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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