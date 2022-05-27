Суд в РФ может взыскать с Apple до 6 млн рублей

Американской корпорации Apple грозит штраф в размере до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ, уведомили в мировом суде Москвы.

«Суд получил в отношении Apple Inc протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП, его рассмотрение назначено на 28 июня», — отметили в суде в пятницу, 27 мая.

Данная статья предусматривает наказание за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны.

Кроме того, 27 мая стало известно о том, что крупные штрафы ждут компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee за отказ локализовать данные россиян. Отмечается, что под статью попадают и видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest.

26 мая Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

В этот же день на официальном сайте организации UPS появилось объявление о приостановке компанией коммерческой деятельности в России, Белоруссии и на Украине. В конце февраля UРS уже объявляла о временной приостановке доставки грузов в Россию и на Украину. Тогда представители компании заявили, что при возможности бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.