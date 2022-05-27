Кадры запуска снарядов из РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации в Донбассе

Кадры запуска снарядов из РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации в Донбассе

2022-05-27 15:36:59

2022-05-27 15:36:59

2022-05-27 15:36:59

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