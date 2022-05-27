Беженка заявила о желании вернуться в освобожденный Мариуполь

Беженка из Мариуполя в пятницу, 27 мая, заявила о желании вернуться в город, после того как его освободили от украинских националистов.

Женщина покинула Мариуполь во время эвакуации поселка Мирный. После приезда в РФ ее семья оказалась в пункте временного размещения.

Она также отметила, что ее дом в Мариуполе цел, за исключением выбитых окон. Женщина подчеркнула, что через пару недель вернется в освобожденный Мариуполь.

Ранее в этот день стало известно, что около 20 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины пересекли границу России за последние сутки. Общее число прибывших в страну беженцев превысило 1,5 млн человек.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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