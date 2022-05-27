В Крым отправится больше пассажирских поездов

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла дополнительные продажи на поезд №197/198 сообщением Москва–Симферополь на даты отправления с 11 по 30 июня включительно в оба направления. Всего доступны для пассажиров дополнительно 18,2 тыс. мест.

Дополнительный поезд №197/198 назначен с 29 мая в связи с увеличением пассажиропотока в республику. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день — в 7:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву в 11:25.

«Гранд Сервис Экспресс» работает над увеличением пассажировместимости поездов в Крым, добавляя по мере возможности дополнительные вагоны к составам, рассказали «Известиям» в компании.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что порядка 500 тыс. дополнительных билетов на поезда на юг России поступят в продажу в ближайшие дни. Он отметил, что наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма. По его словам, РЖД увеличивает количество поездов из Москвы и других субъектов страны, которые ранее прямого сообщения с полуостровом не имели.

Чернышенко рассказал, что в этом сезоне появится регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Кавказскими Минеральными Водами, Волгоградом и Ставрополем.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручал обеспечить в период летних отпусков стабильное пассажирское сообщение на юг страны.

25 мая глава Госсовета Крыма Владимир Константинов говорил, что регион за курортный сезон этого года примет не менее 6 млн туристов. По его словам, из-за спада числа гостей доходы предпринимателей могут быть меньше по сравнению с прошлым годом.