Леонид Слуцкий избран лидером ЛДПР на внеочередном съезде партии

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР. Такое решение принято на внеочередном XXXIV съезде партии.

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — говорится в Telegram-канале партии.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее взаимодействие Кремля с ЛДПР будет зависеть от активности партии и от того, насколько конструктивными будут ее инициативы.

18 мая Слуцкий был избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя партии. Тогда же политик заявил, что действия фракции будут нацелены на решение тех задач, которые остались депутатам от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках тех принципов и подходов, которые были при нем.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.