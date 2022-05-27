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Леонид Слуцкий избран лидером ЛДПР на внеочередном съезде партии

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР. Такое решение принято на внеочередном XXXIV съезде партии.

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — говорится в Telegram-канале партии.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее взаимодействие Кремля с ЛДПР будет зависеть от активности партии и от того, насколько конструктивными будут ее инициативы.

18 мая Слуцкий был избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя партии. Тогда же политик заявил, что действия фракции будут нацелены на решение тех задач, которые остались депутатам от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках тех принципов и подходов, которые были при нем.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.

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