В Госдуме объяснили предложение Джонсона создать альянс с Украиной

США и Великобритания предпринимают отчаянные шаги, чтобы сохранить курс на решение украинского вопроса в военном ключе. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя идею британского премьера Бориса Джонсона создать альянс с Украиной против РФ.

«США и Великобритания понимают, что сейчас в корне меняется отношение европейских политиков к ситуации с Украиной, поэтому Великобритания предпринимает отчаянные шаги для сохранения того, чтобы украинский вопрос решался в военном ключе, а также выполнялись задачи, которые Великобритания и США поставили перед собой. Сейчас мы видим, как господин Джонсон транслирует заявления о создании альтернативы ЕС, которые разберут на цитаты пропагандистские западные издания», — подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, для британского премьера подобные идеи гораздо важнее, чем внутренние проблемы Соединенного Королевства, в числе которых рост цен, инфляция и безработица, помноженные на стремительное погружение страны в экономический кризис.

Накануне СМИ сообщили о том, что британский премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не знает, были или есть у Джонсона намерения создать подобный альянс. В случае, если информация соответствует действительности, то это означало бы, что британский премьер предлагает «междуусобчик», чтобы подорвать позиции Евросоюза.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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