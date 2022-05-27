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Законопроект о расторжении договоров аренды в ТЦ скоро внесут в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Законопроект о досрочном расторжении договоров аренды торговых центров (ТЦ) с компаниями из недружественных стран могут внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом «Известиям» сообщил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в пятницу, 27 мая.

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«Пакет документов, сопровождающих законопроект, уже готов и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. То, что мы видели, на наш взгляд, сбалансировано», — рассказал он.

По словам Москаленко, профессиональное сообщество ознакомилось с текстом поправок в отдельные законодательные акты.

Также президент СРТЦ отметил, что документ получился весьма взвешенным. По его словам, коллеги из правительства учли большую часть предложенных советом мер, в том числе то, чтобы возможность расторжения договоров с арендаторами для торговых центров стала правом.

«Законопроект представляет собой не только инструмент, позволяющий собственникам официально занять более сильную позицию в переговорах с международными брендами, являющимися арендаторами их площадей. Это во многом и политический месседж, который направлен на то, чтобы подтолкнуть западных игроков к тому, чтобы они приняли окончательное решение», — отметил президент Magic Group Александр Перемятов.

Он добавил, что сегодня большинство собственников ТЦ или помещений стрит-ритейла вынужденно находятся в подвешенном состоянии, получая 20, максимум 50% от арендных платежей с площадей, которые занимают ритейлеры, приостановившие свою деятельность.

Пока неизвестно, уходят или нет западные партнеры, они фактически лишены возможности заниматься активным поиском альтернативных арендаторов, хотя и «прощупывают» рынок. Вероятно, такой шаг со стороны властей хотя бы внесет некоторую ясность и определенность в сложившейся патовой ситуации, добавил Перемятов.

25 мая вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин заявил «Известиям», что H&M может расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами одной из первых, поскольку это не такой сильный бренд, он имеет замену на рынке.

Про IKEA он также сказал, что вряд ли компания расторгнет договоры с ТЦ, поскольку крупноформатные «синие коробочки» этой фирмы и ее бизнес принадлежат одному и тому же собственнику. Если говорить о формате IKEA City, то возможны разные варианты решения вопроса, это зависит от конкретных условий в торговых центрах, добавил он.

Генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров также сказал «Известиям», что ТЦ в России будут расторгать договоры аренды с самыми проблемными брендами.

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