В Японии продолжают продавать автомобили Lada

Японский импортер автомобилей Lada продолжает продавать машины в стране, несмотря на введенные местными властями санкции против России. Об этом 27 мая сообщает автомобильный журнал «Мотор».

По данным издания, на японском авторынке можно встретить и классическую «Ниву», и даже Lada Vesta Sport.

На японском рынке импортом российских автомобилей занимается местная компания Le Parnass. После начала спецоперации по защите Донбасса она не приостановила бизнес с российской стороной, как это сделали многие другие.

Напротив, компания продолжает активно вести свою деятельность, о чем свидетельствуют публикации в ее соцсетях. Однако там сообщили, что с 18 июля текущего года импорт «УАЗов» и Lada, а также запчастей к ним будет прекращен.

21 апреля в Европейской ассоциации автопроизводителей сообщили, что в странах Европы в I квартале 2022 года продажи автомобилей Lada выросли на 50%.