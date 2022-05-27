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В Японии продолжают продавать автомобили Lada

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Японский импортер автомобилей Lada продолжает продавать машины в стране, несмотря на введенные местными властями санкции против России. Об этом 27 мая сообщает автомобильный журнал «Мотор».

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По данным издания, на японском авторынке можно встретить и классическую «Ниву», и даже Lada Vesta Sport.

На японском рынке импортом российских автомобилей занимается местная компания Le Parnass. После начала спецоперации по защите Донбасса она не приостановила бизнес с российской стороной, как это сделали многие другие.

Напротив, компания продолжает активно вести свою деятельность, о чем свидетельствуют публикации в ее соцсетях. Однако там сообщили, что с 18 июля текущего года импорт «УАЗов» и Lada, а также запчастей к ним будет прекращен.

21 апреля в Европейской ассоциации автопроизводителей сообщили, что в странах Европы в I квартале 2022 года продажи автомобилей Lada выросли на 50%.

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