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Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

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Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

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Отмечается, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля. Поставки наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Поставки в европейские страны осуществляются преимущественно по трубопроводам.

Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.

По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России у Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном из-за увеличения закупок Индии.

«Некоторые из покупателей в Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией <...> Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они всё равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», — пояснила она.

25 мая аналитик Роберт Рапир заявил, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти, доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По мере роста цен на нефть повышается привлекательность нефти из России, добавил Рапир. Он указал на то, что у Китая и Индии в настоящее время большое желание покупать российскую нефть.

4 мая газета Financial Times сообщила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. В материале говорится, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия Вашингтона и его партнеров.

В тот же день Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Отмечается, что с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

20 апреля Bloomberg сообщило, что Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения США, скупая все основные сорта у производителей ОПЕК+.

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