Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Отмечается, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля. Поставки наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Поставки в европейские страны осуществляются преимущественно по трубопроводам.

Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.

По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России у Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном из-за увеличения закупок Индии.

«Некоторые из покупателей в Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией <...> Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они всё равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», — пояснила она.

25 мая аналитик Роберт Рапир заявил, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти, доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По мере роста цен на нефть повышается привлекательность нефти из России, добавил Рапир. Он указал на то, что у Китая и Индии в настоящее время большое желание покупать российскую нефть.

4 мая газета Financial Times сообщила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. В материале говорится, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия Вашингтона и его партнеров.

В тот же день Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Отмечается, что с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

20 апреля Bloomberg сообщило, что Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения США, скупая все основные сорта у производителей ОПЕК+.