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Число вакансий выросло в России почти на 9% после майских праздников

Вице-премьер Голикова: число вакансий выросло в РФ почти на 9% после майских праздников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество вакансий на сервисах по поиску работы в России выросло почти на 9% после майских праздников. Об этом 27 мая сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что рост является сезонным.

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«Наиболее значительно спрос вырос в сегменте услуг: в автосервисе, клининговых службах, обслуживании телекоммуникационного оборудования», — привели слова Голиковой в секретариате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Вице-премьер добавила, что число безработных россиян с 16 по 23 мая сократилось на 4,2 тыс., до 674,9 тыс.

«При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная. Безусловно, предприятия и экономика реагируют на те меры, которые принимаются на уровне правительства и регионов, чтобы максимально сохранить занятость наших граждан», — сказала она.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России безработица не растет, а в настоящее время даже снижается. Он отметил необходимость поддерживать эту тенденцию.

4 мая Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

В апреле эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что новые антироссийские санкции не привели к мгновенному скачку безработицы, как это было в начале пандемии.

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