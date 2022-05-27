В ГД оценили данные о возможной отмене санкций против российских бизнесменов

Введением санкций против российских бизнесменов Европа загнала себя в тупик. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев, комментируя данные о возможности отмены рестрикций против предпринимателей РФ.

«Европа загнала себя в тупик, вводя против наших бизнесменов санкции. Сейчас в самой Европе экономически довольно сложно, вот и пытаются они найти выход из тупика, куда вогнали себя», — подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев указал на то, что жители Украины для России не враги, о чем говорит жест российских бизнесменов, которые перечислили деньги на гуманитарную помощь.

Европа же своими санкциями против предпринимателей из РФ пыталась «задушить российскую экономику и поставить страну на колени», отметил парламентарий. В итоге все случилось с точностью до наоборот, указал депутат, добавив, что сама Европа оказалась на грани экономического краха.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию страны поддержать конфискацию российской собственности. По его мнению, заморозка собственности олигархов из России на польской территории — недостаточная мера.

В конце марта стало известно, что в Италии изъяли имущество у попавших под европейские санкции россиян на сумму €900 млн.

Министерство иностранных дел Великобритании 15 марта объявило о новых санкциях в отношении России. В первую очередь ограничения вводятся для того, чтобы «нанести урон олигархам и другим представителям элиты, которые разбогатели в годы правления президента Владимира Путина».

10 марта пресс-служба Верховной рады сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Соответствующий закон Верховная рада приняла 3 марта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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