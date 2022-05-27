Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной отрасли

На поддержку автокомпонентной отрасли правительство России выделило 30 млрд рублей. Об этом 26 мая сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошены для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые компоненты», — сказал он.

Денежные средства направляются через гранты Фонда развития промышленности, льготных займов.

Кроме того, Борисов отметил, что разрешение на выпуск машин с низким экологическим классом «Евро-0» — это временная мера, введенная для обеспечения загрузки предприятий.

«Вы знаете, что есть нехватка компонентов за счет снижения производства, дефицит испытывают все мировые ведущие автогиганты. Что касается санкций, которые нас коснулись, для автопроизводителей, то там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям», — уточнил вице-премьер.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что предприятие российского автохолдинга «Автотор» в Калининграде продолжит сборку автомобилей после доставки комплектующих. Они задержались в Европе.

До этого, 21 мая, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Москва готова обсуждать с Бангкоком возможность локализации производства автомобильных запчастей на территории России взамен «выпавших» западных поставок. По его словам, автомобильная промышленность Таиланда — одна из сильнейших в мире, в частности, с точки зрения производства автозапчастей.