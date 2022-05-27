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Леонид Слуцкий избран председателем ЛДПР

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Внеочередной XXXIV съезд избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает партия в своем Telegram-канале.

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — говорится в сообщении.

18 мая Слуцкий был избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя партии.

В тот же день политик выразил благодарность членам фракции ЛДПР за то, что они приняли единогласное решение об избрании его лидером фракции. Он заявил, что действия фракции будут нацелены на решение тех задач, которые остались депутатам от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках тех принципов и подходов, которые были при нем.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.

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