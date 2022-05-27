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Канцлер Австрии анонсировал предстоящий телефонный разговор с Путиным

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах провести в пятницу, 27 мая, телефонный разговор с президентов РФ Владимиром Путиным.

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«После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом РФ Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине», — написал он в Twitter.

21 мая министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отметил, что Вена держит нейтралитет и выступает за диалог с Россией.

До этого, 12 апреля, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер отметил в беседе с «Известиями», что руководство Австрии неоднократно подчеркивало, что страна находится вне блоков и выступает против решения проблем военными путями.

11 апреля Путин и Нехаммер провели в Москве закрытую встречу. Визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда стороны обсуждали сложившуюся ситуацию вокруг Украины. Беседа продлилась 75 минут.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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