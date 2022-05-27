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Путевки в летний лагерь подорожали в Тамбовской области

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В Тамбовской области увеличили среднюю стоимость путевки в летний лагерь. Теперь она составляет 19 408 рублей. В феврале она была 15 762 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» поясняет, что стоимость отдыха рассчитывается на смену продолжительностью 21 день. Средняя цена путевки необходима, прежде всего, для формирования госзадания для региональных учреждений, которые обеспечивают отдых и оздоровление детей, а также для расчета полной или частичной компенсации работодателям и родителям.

Агентство пишет, что стоимость путевки изменилась, прежде всего, из-за роста цен и необходимости обеспечить юным жителям Тамбовской области качественный и безопасный отдых. В администрации региона сказали, что из бюджета области на эти цели выделено дополнительно 50 млн рублей на покупку продуктов питания для детей. Потребуется и привлечение средств родителей.

Льготные категории граждан получат путевки бесплатно. А для большинства остальных тамбовских семей есть система льгот, по которой компенсация из бюджета или от работодателя составит от 50 до 90% от средней стоимости.

Этим летом в Тамбовской области будет работать 29 загородных лагерей, в них отдохнет более 15 тыс. детей. На мероприятия летней оздоровительной кампании из регионального бюджета направлено около 319 млн рублей.

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