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Работникам лесхоза в Башкирии вынесли приговор за вырубку сотен кубов леса

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В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор четырем экс-сотрудникам лесного хозяйства, обвиняемых в вырубке 310 кубометров лесных насаждений. Об этом сообщает прокуратура республики.

Установлено, что в 2016 году директор лесхоза, его заместитель и двое сотрудников вступили в преступный сговор. В период 2016–2017 годов на делянах Зилаир-Шарского и Петровского лесничеств они незаконно вырубили 310 кубометров леса.

Под вырубку попали сосны и березы, на которых отсутствовало клеймо. Ущерб российскому лесному фонду составил 4,9 млн рублей. Как уточняет «МедиаКорСеть», свою вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Однако Зилаирский межрайонный суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, организованной преступной группой».

В зависимости от роли и степени участия им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также осужденные должны возместить причиненный вред.

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