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Дмитрий Песков назвал идею Джонсона создать военный альянс с Киевом подрывом позиций ЕС

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Представитель Кремля Дмитрий Песков 27 мая высказался об идее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Киевом. Пресс-секретарь российского лидера назвал подобное предложение «междусобойчиком и подрывом позиций» Европейского союза (ЕС).

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик, с тем чтобы подорвать позиции Евросоюза (ЕС), общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — сказал Песков.

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Кроме того, представитель Кремля также предупредил, что в нынешних условиях нельзя доверять медиа.

Днем ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Джонсон рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит создание нового международного альянса против РФ. Отмечается, что впервые Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще в начале апреля. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В Киеве, по словам автора статьи, данное предложение встретили без особенного энтузиазма, однако и препятствовать не стали.

25 мая в издании Politico отметили, что мировое сообщество заняло разные позиции относительно украинского кризиса. Так, Бразилия, Индия, Мексика, Турция, ЮАР и Индонезия считают спецоперацию РФ региональным конфликтом и предпочитают отстаивать свои экономические и стратегические интересы. Тогда как в США и Европе стремятся воздействовать на ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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