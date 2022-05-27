Около 68 млн рублей выделят на проект тоннеля на Первомайской в Тюмени

Власти Тюмени объявили о поиске подрядчика для разработки проекта строительства тоннеля на Первомайской улице. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Автомобильный тоннель планируют построить на пересечении с железнодорожными путями в створе улиц Первомайской и Калинина. На разработку проектной документации из бюджета выделено 67,89 млн рублей.

Как уточняет портал «Наш город», подготовить проект подрядчик должен к 1 ноября 2023 года. Заказчиком работ выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Определить исполнителя власти намерены 21 июня.

В апреле сообщалось, что в Тюмени отправили на экспертизу проект строительства нового перехода на Московском тракте. Его планируется возвести около жилого комплекса «Колумб».