Доля сделок по продаже земли в Московском регионе выросла на 5%

С января этого года доля нотариально удостоверенных сделок по отчуждению жилья, включая куплю-продажу, в столичном регионе выросла на 5% и превысила отметку в 16,2 тыс. единиц. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной нотариальной палате в пятницу, 27 мая.

«И это несмотря на общее значительное сокращение активности на рынке недвижимости весной 2022 года — в частности, управление Росреетра по Москве зафиксировало снижение числа сделок на треть по итогам апреля», — сказали в нотариальной палате.

Если посмотреть в целом по стране, число сделок с жильем, оформленных через нотариуса, с января по май этого года осталось практически на том же уровне, что в аналогичном периоде 2021 года: 206,8 тыс. сделок в 2021-м против почти 200 тыс. в 2022-м.

При этом сохранилась тенденция на рост числа обращений к нотариусам за оформлением сделок с земельными участками, где есть строения — сюда же, например, входит купля-продажи дачного участка с домом. С января по май 2022 года нотариусы удостоверили более 60,6 тыс. таких сделок — в 2021-м этот показатель за аналогичный период был на уровне 58 тыс. сделок, сказали в нотариальной палате.

Наибольшая активность в этом сегменте наблюдалась в апреле этого года — почти 18 тыс. сделок, добавили эксперты.

«Продолжает расти спрос и на нотариальное удостоверение сделок с нежилыми строениями (сюда относятся гаражи, складские помещения, сараи) — за первые пять месяцев 2022 года их число превысило отметку в 13 тысяч, что на 7% больше аналогичного показателя в 2021 году», — сообщили аналитики.

Также эксперты добавили, что в Москве этот показатель вырос на 16% по сравнению с январем–маем. А вот доля нотариальных доверенностей на распоряжение недвижимостью и регистрацию прав с ней по России, напротив, в январе–мае 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — на 16%.

Полученные данные позволяют говорить о том, что, несмотря на общее снижение спроса на рынке недвижимости, те люди, которые все-таки идут на сделку сейчас, предпочитают решать этот вопрос через нотариуса. Именно нотариальная форма дает участникам договора столь важные гарантии законности сделки, а также уверенность в том, что оформленная сделка не принесет никаких сюрпризов в будущем и не будет признана недействительной. В период экономической нестабильности, постоянных скачков цен, меняющихся кредитных условий подобные гарантии правовой и финансовой стабильности приобретают особое значение, рассказали в нотариальной палате.

21 января Федеральная нотариальная палата рассказала о возможностях для самостоятельного участия граждан в сделках с жильем — без привлечения поверенных или посредников и при этом с сохранением всех необходимых правовых гарантий.

Там отметили, что для расчетов по сделкам используется депозит нотариуса. За 2021 год к этому нотариальному действию обратились почти 8,3 тыс. раз. Инструмент исключает необходимость обналичивать, перевозить и передавать деньги из рук в руки или через банковскую ячейку. Покупатель перечисляет средства на счет нотариуса в безналичной форме, а нотариус передает ее продавцу только после регистрации перехода права собственности.

Депозитные счета нотариусов могут быть открыты только в крупных банках — с капиталом от 20 млрд рублей. Если банк обанкротится, деньги быстро вернутся владельцу, поскольку не попадают в конкурсную массу.

С 2021 года нотариальное удостоверение договора доступно людям, которые на момент сделки находились в разных концах страны, — посредством новых дистанционных технологий. Сделка на расстоянии подразумевает, что каждая сторона обращается в ближайшую нотариальную контору и никуда специально не едет. Однако один из нотариусов должен работать в том регионе, где находится недвижимость, выставленная на продажу.