Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров
Мир
Путин назвал «практически агрессией» давление на РФ со стороны ряда стран
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Политика
В Госдуме раскритиковали идею Джонсона о создании альянса против России
Мир
Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона
Политика
Мишустин назвал цель антироссийских санкций
Мир
Путин поддержал идею сделать 29 мая Днем Евразийского союза
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Мир
ВКС России нанесли удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

В Госдуме раскритиковали идею Джонсона о создании альянса против России

Депутат Гусев об идее создать альянс против России: предложения западных политиков становятся все чудаковатее
0
Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложения европейских и британских политиков с каждым днем становятся все чудаковатее. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать альянс с Украиной против России.

От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании
Замглавы ведомства допустил возможность ударов Киевом по территории России с использованием английских вооружений

«Предложения, звучащие от европейских и британских политиков, становятся все чудоковатее. Борис Джонсон предложил создать еще один союз, на этот раз с восточноевропейскими странами. При этом места западным странам, как и США, в этом союзе нет. То есть, в борьбе с Россией они готовы развалить Евросоюз?» — поинтересовался политик.

Накануне СМИ сообщили о том, что британский премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не знает, были или есть у Джонсона намерения создать подобный альянс. В случае, если информация соответствует действительности, то это означало бы, что британский премьер предлагает «междуусобчик», чтобы подорвать позиции Евросоюза.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022