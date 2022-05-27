В Госдуме раскритиковали идею Джонсона о создании альянса против России

Предложения европейских и британских политиков с каждым днем становятся все чудаковатее. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать альянс с Украиной против России.

«Предложения, звучащие от европейских и британских политиков, становятся все чудоковатее. Борис Джонсон предложил создать еще один союз, на этот раз с восточноевропейскими странами. При этом места западным странам, как и США, в этом союзе нет. То есть, в борьбе с Россией они готовы развалить Евросоюз?» — поинтересовался политик.

Накануне СМИ сообщили о том, что британский премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Согласно задумке, помимо Украины и Соединенного Королевства в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заверил, что в этих словах нет связи с реальностью.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не знает, были или есть у Джонсона намерения создать подобный альянс. В случае, если информация соответствует действительности, то это означало бы, что британский премьер предлагает «междуусобчик», чтобы подорвать позиции Евросоюза.

24 мая британские СМИ сообщили, что Лондон согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

19 мая Великобритания заявила о намерении передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

Кроме того, Джонсон и Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.