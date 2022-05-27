В МВД Запорожской области допустили высокий спрос на гражданство России

С просьбой о выдаче российского гражданства могут обратиться до 90% жителей Запорожья. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Уже на второй день после объявления о выдаче гражданства в упрощенном порядке жителям Запорожской области к нам в управление уже пришли около 40 человек, притом что пока отделение миграционной службы не открыты и мы еще не собираем пока документы на паспорта», — добавил Селиванов.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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