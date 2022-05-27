Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин назвал цель антироссийских санкций

Премьер Мишустин назвал целью антироссийских санкций разрушение экономики страны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что те, кто вводит антироссийские санкции, стремятся разрушить экономику страны. Такое мнение он высказал в пятницу, 27 мая.

Себе дороже: санкции могут ударить по их инициаторам
ЕС и страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сейчас ощущают на себе эффект антироссийских инициатив

«Санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики. По мнению аналитиков, замедлятся темпы роста мирового валового внутреннего продукта и торговли. Усугубит положение дел и инфляция, которая будет высокой и неустойчивой», — подчеркнул Мишустин во время своего выступления перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России».

Он сказал, что всё это не внушает оптимизма.

«Тем более что пандемия продемонстрировала уязвимость глобального мира, построенного на модели распределенных логистических цепочек», — заявил премьер-министр России.

Кроме того, как он заявил, большая часть мер, которые приняло российское правительство, являются оперативным ответом на возникающие вызовы. Сюда относятся, к примеру, решения о поддержке IT-сектора, которые были приняты молниеносно после возникновения первых рисков утечки специалистов.

Ограничения, по словам Мишустина, запустили цепочку разрушений в мировой экономике. Однако у России есть всё необходимое для того, что идти по собственному пути, подчеркнул глава правительства.

«Теперь нужны решения на долгосрочный период. Контуры будущей экономики уже начали вырисовываться. Мы видим, как меняется инфляция, платежный баланс, ситуация на валютном рынке. Как все эти факторы влияют на бюджет», — заверил Мишустин.

Помимо этого, премьер обратил внимание на отсутствие товарного дефицита, обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы в России. Им было отмечено, что на данный момент нужно дать торговле и предприятиям возможность подстроиться под новую логистику и финансовые условия.

«Обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы не произошло. Удалось избежать товарного дефицита — схлынул ажиотажный спрос», — добавил Мишустин.

По его словам, инфляция фактически остановилась.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022