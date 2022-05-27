Мишустин назвал цель антироссийских санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что те, кто вводит антироссийские санкции, стремятся разрушить экономику страны. Такое мнение он высказал в пятницу, 27 мая.

«Санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики. По мнению аналитиков, замедлятся темпы роста мирового валового внутреннего продукта и торговли. Усугубит положение дел и инфляция, которая будет высокой и неустойчивой», — подчеркнул Мишустин во время своего выступления перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России».

Он сказал, что всё это не внушает оптимизма.

«Тем более что пандемия продемонстрировала уязвимость глобального мира, построенного на модели распределенных логистических цепочек», — заявил премьер-министр России.

Кроме того, как он заявил, большая часть мер, которые приняло российское правительство, являются оперативным ответом на возникающие вызовы. Сюда относятся, к примеру, решения о поддержке IT-сектора, которые были приняты молниеносно после возникновения первых рисков утечки специалистов.

Ограничения, по словам Мишустина, запустили цепочку разрушений в мировой экономике. Однако у России есть всё необходимое для того, что идти по собственному пути, подчеркнул глава правительства.

«Теперь нужны решения на долгосрочный период. Контуры будущей экономики уже начали вырисовываться. Мы видим, как меняется инфляция, платежный баланс, ситуация на валютном рынке. Как все эти факторы влияют на бюджет», — заверил Мишустин.

Помимо этого, премьер обратил внимание на отсутствие товарного дефицита, обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы в России. Им было отмечено, что на данный момент нужно дать торговле и предприятиям возможность подстроиться под новую логистику и финансовые условия.

«Обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы не произошло. Удалось избежать товарного дефицита — схлынул ажиотажный спрос», — добавил Мишустин.

По его словам, инфляция фактически остановилась.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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