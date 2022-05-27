Члены партии «Единая Россия» передали в Херсон книги из Президентской библиотеки

В общероссийский день библиотек 27 мая руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», замруководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич передал в херсонскую детскую библиотеку книги из цикла «Российская историческая проза».

«Это первые шаги, которые мы делаем по оснащению книгами на русском языке библиотек Херсонской области. Это важно, потому что последние четыре года по различным приказам украинской власти издание книг на русском языке на территории Украины было запрещено. Исправляем данную ситуацию», — заявил депутат.

Комплекты исторической прозы предоставило издательство «Эксмо» под эгидой Российского исторического общества. В серию вошли «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина, «Наталья, боярская дочь» Н.М. Карамзина и другие.

Ранее в этот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 мая сообщил, что около 80% жителей региона желают получить российское гражданство.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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