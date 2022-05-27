Леонид Слуцкий избран главой ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий единогласным решением избран главой ЛДПР. Голосование проходило в пятницу на внеочередном съезде партии. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая.

«Леонид Слуцкий единогласно 86-0 избран новым председателем ЛДПР», — сообщает партия в своем Telegram-канале.

18 мая он был избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. До этого Слуцкий был временно исполняющий обязанности руководителя партии.

В тот же день он прокомментировал свое избрание на пост. Политик выразил благодарность членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым относится с глубочайшим уважением, за то, что они приняли сегодня единогласное решение об избрании его лидером фракции.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.