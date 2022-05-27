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Опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума

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Фото: Росконгресс
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На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума, который состоится 18 июня 2022 года. Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

«Участники Международного молодежного экономического форума — это яркие, умные, амбициозные молодые люди, многие из которых уже проявили себя в бизнесе, науке, культуре. Деловая программа Форума охватывает широкий спектр тем и составлена с учетом актуальных запросов молодежи. Участие в мероприятии открывает уникальные возможности для поиска партнеров, единомышленников, получения обратной связи от экспертов мирового уровня», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Одной из ключевых тем деловой программы Международного молодежного экономического форума является молодежное предпринимательство. Эксперты расскажут, как и где правильно искать инвестиции для своих проектов, как защитить свои интересы и заработать на рынке интеллектуальной собственности, каковы особенности ведения социального бизнеса и инклюзивного предпринимательства. Отдельная сессия будет посвящена финансовой и правовой грамотности молодых предпринимателей.

«Мы отмечаем у молодых людей интерес к развитию своего дела, поэтому поступательно стараемся создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Мы не только внедряем тематические треки в наши флагманские проекты, но и совместно с Министерством экономического развития РФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Верим, что наша деятельность позволит большему количеству молодых предпринимателей реализовать свой потенциал», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Традиционно значимой темой Международного молодежного экономического форума является образование. В этом году в программу включены такие сессии, как «IT-образование в России», «Молодежь и образование в новых реалиях», «Компетенции будущего: чему учиться и как учить в направлении Soft Skills?», «Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное образование» и другие.

Сессии деловой программы охватывают также вопросы экологии, науки, туризма, устойчивого развития и международных отношений.

Участники Форума смогут посетить мастер-класс «Турнир по международным переговорам с иностранным партнером». Искусство вести конкурентные переговоры при заключении внешнеторгового контракта позволяет компании достичь максимально возможного экономического результата. Этим искусством должен владеть каждый эффективный специалист по ВЭД. При этом в рамках переговорного процесса большое внимание необходимо уделять не только содержательной повестке, но и кросс-культурным особенностям иностранного партнера. В рамках мастер-класса расскажут, какова специфика ведения международных переговоров и как определить зону для развития.

В рамках Молодежного международного экономического форума состоится торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В конкурсе участвовали инициативные жители страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социально-экономического развития российских территорий (городов и сел), международное гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество. Тематической линией XIX, предъюбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который стартовал в начале 2022 года, стало культурное наследие народов России.

Официальный сайт Петербургского международного экономического форума: https://forumspb.com/.

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