Опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума
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- Опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума
На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума, который состоится 18 июня 2022 года. Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
«Участники Международного молодежного экономического форума — это яркие, умные, амбициозные молодые люди, многие из которых уже проявили себя в бизнесе, науке, культуре. Деловая программа Форума охватывает широкий спектр тем и составлена с учетом актуальных запросов молодежи. Участие в мероприятии открывает уникальные возможности для поиска партнеров, единомышленников, получения обратной связи от экспертов мирового уровня», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Одной из ключевых тем деловой программы Международного молодежного экономического форума является молодежное предпринимательство. Эксперты расскажут, как и где правильно искать инвестиции для своих проектов, как защитить свои интересы и заработать на рынке интеллектуальной собственности, каковы особенности ведения социального бизнеса и инклюзивного предпринимательства. Отдельная сессия будет посвящена финансовой и правовой грамотности молодых предпринимателей.
«Мы отмечаем у молодых людей интерес к развитию своего дела, поэтому поступательно стараемся создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Мы не только внедряем тематические треки в наши флагманские проекты, но и совместно с Министерством экономического развития РФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Верим, что наша деятельность позволит большему количеству молодых предпринимателей реализовать свой потенциал», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
Традиционно значимой темой Международного молодежного экономического форума является образование. В этом году в программу включены такие сессии, как «IT-образование в России», «Молодежь и образование в новых реалиях», «Компетенции будущего: чему учиться и как учить в направлении Soft Skills?», «Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное образование» и другие.
Сессии деловой программы охватывают также вопросы экологии, науки, туризма, устойчивого развития и международных отношений.
Участники Форума смогут посетить мастер-класс «Турнир по международным переговорам с иностранным партнером». Искусство вести конкурентные переговоры при заключении внешнеторгового контракта позволяет компании достичь максимально возможного экономического результата. Этим искусством должен владеть каждый эффективный специалист по ВЭД. При этом в рамках переговорного процесса большое внимание необходимо уделять не только содержательной повестке, но и кросс-культурным особенностям иностранного партнера. В рамках мастер-класса расскажут, какова специфика ведения международных переговоров и как определить зону для развития.
В рамках Молодежного международного экономического форума состоится торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В конкурсе участвовали инициативные жители страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социально-экономического развития российских территорий (городов и сел), международное гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество. Тематической линией XIX, предъюбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который стартовал в начале 2022 года, стало культурное наследие народов России.
Официальный сайт Петербургского международного экономического форума: https://forumspb.com/.