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Синоптик рассказала о дождливой погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова рассказала о дождливой и ветреной погоде в Москве на выходных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В выходные дни в Москве и области ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. Об этом 27 мая «Известиям» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Время от времени будут дожди и за счет высокой ветрености и облачности, высокой температуры ожидать не стоит, в субботу ожидается порядка +13… +15 градусов в Москве. В воскресенье погоду будет определять область повышенного давления, ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит +6…+8 градусов, а днем — +16…+18 градусов, местами возможен небольшой дождь», — уточнила специалист.

В понедельник, 30 мая, столичный регион будет находиться в центре антициклона. Ночью температура составит +7…+9, а вот днем — +20…+22 градуса, добавила Позднякова.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 26 по 27 мая в Москве выпало свыше половины месячной нормы осадков. Специалист предупредил, что сохранится вероятность ливней в течение дня, однако их интенсивность снизится.

Ранее, 25 мая, Тишковец спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая. По его словам, финал сезона «порадует москвичей комфортнейшим теплом».

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