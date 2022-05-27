Путин провел переговоры с главой Адыгеи Кумпиловым

В режиме видеоконференции в пятницу, 27 мая, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил руководитель республики, за указанное время темп роста валового регионального продукта достиг 116%, индекс промышленного производства — 125, а в 2022 году показатель составил 112%.

«За пять лет собственные доходы выросли в полтора раза. В текущем году темп роста — 126%. Дотационность снизилась до 15%. У республики низкая долговая нагрузка: госдолг уменьшился на 22% и составляет 21% от собственных доходов. Объем инвестиций составил 173 млрд рублей», — привел данные глава Адыгеи.

Как подчеркнул Кумпилов, за пятилетие было построено 1,5 млн кв. м жилья. На сегодняшний день с начала текущего года введено свыше 300 тыс. кв м.

Кумпилов упомянул в ходе беседы и про стабильное развитие аграрной отрасли.

«Что касается строительства объектов социальной сферы, то за пять лет построено пять школ, 18 детских садиков, четыре больницы, четыре поликлиники, 30 ФАПов, четыре дома культуры и 14 ФОКов. Провели реконструкцию и капитальный ремонт большого количества объектов в социальной сфере, а также построили много объектов инфраструктуры», — пояснил глава республики.