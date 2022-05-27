Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о состоянии российско-украинских переговоров
Мир
МИД РФ выразил протест в связи с антироссийскими заявлениями Хорватии
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Мир
Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7
Мир
Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерийских установок «Малка»
Мир
Лавров предупредил о долгосрочной ситуации с русофобией Запада
Общество
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Мир
Пушилин рассказал о дальнейшей судьбе завода «Азовсталь»
Мир
Финансировавшие нацбатальоны предприятия перейдут в собственность ДНР
Мир
ВКС России нанесли удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

Путин провел переговоры с главой Адыгеи Кумпиловым

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В режиме видеоконференции в пятницу, 27 мая, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Субъективные данные: какие регионы России признали самыми развитыми
Что повлияло на расстановку в рейтинге за первое полугодие

Как отметил руководитель республики, за указанное время темп роста валового регионального продукта достиг 116%, индекс промышленного производства — 125, а в 2022 году показатель составил 112%.

«За пять лет собственные доходы выросли в полтора раза. В текущем году темп роста — 126%. Дотационность снизилась до 15%. У республики низкая долговая нагрузка: госдолг уменьшился на 22% и составляет 21% от собственных доходов. Объем инвестиций составил 173 млрд рублей», — привел данные глава Адыгеи.

Как подчеркнул Кумпилов, за пятилетие было построено 1,5 млн кв. м жилья. На сегодняшний день с начала текущего года введено свыше 300 тыс. кв м.

Кумпилов упомянул в ходе беседы и про стабильное развитие аграрной отрасли.

«Что касается строительства объектов социальной сферы, то за пять лет построено пять школ, 18 детских садиков, четыре больницы, четыре поликлиники, 30 ФАПов, четыре дома культуры и 14 ФОКов. Провели реконструкцию и капитальный ремонт большого количества объектов в социальной сфере, а также построили много объектов инфраструктуры», — пояснил глава республики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022