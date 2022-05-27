МИД объявил персонами нон грата пять дипломатов Хорватии

Россию покинут пять сотрудников посольства Хорватии, они объявлены персонами нон грата, эта мера принята в ответ на сокращение Загребом числа сотрудников российского посольства в республике, говорится на сайте МИДа 27 мая.

«27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — говорится в сообщении.

11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства. Кроме того, правительство Хорватии отказалось организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства.

12 апреля посол России в Хорватии Андрей Нестеренко сказал, что такие действия являются серьезным ударом по отношениям двух государств.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает решительный протест в связи с решением властей Хорватии выслать 24 сотрудников российского посольства. Она отметила, что ответственность за последствия данной антироссийской акции целиком и полностью лежит на хорватской стороне.

За несколько месяцев страны Европы выслали около 400 российских дипломатов.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.