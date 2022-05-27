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Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти

Bloomberg сообщило, что Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу
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Фото: REUTERS/Stringer
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В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Об этом сообщило 26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.

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По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России у Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном из-за увеличения закупок Индии.

«Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца», — добавила эксперт.

Отмечается, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля. Поставки наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.

19 мая Bloomberg сообщало, что Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти. Отмечается, что Пекин укрепляет свои энергетические связи с Москвой, в то время как Европа работает над запретом импорта. Переговоры о покупке ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.

4 мая газета Financial Times сообщила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. В материале говорится, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия Вашингтона и его партнеров.

В тот же день Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Отмечается, что страна ждет от России большую скидку на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

При этом, как отметил обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития.

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