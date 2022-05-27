Аналитик спрогнозировал динамику цен на нефть

Цены на нефть будут выше $100 за баррель. Об этом эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал в пятницу, 27 мая.

«Скорее всего, мы будем видеть, что цены на нефть будут держаться на довольно высоком уровне, потому что нет факторов для того, чтобы они понизились. Для того чтобы они понизились, нужно насытить рынок новыми объемами. Цены высокие именно из-за того, что наблюдается дефицит на мировом рынке», — пояснил он в беседе с RT.

По мнению Ушкова, основным фактором, влияющим на стоимость нефти, является восстановление спроса в Китае — снимаются карантинные ограничения и устраняются ограничения на перемещения людей.

«Китай будет наращивать объем импорта, а значит, будет усугубляться дефицит на мировых рынках. А Китай уже начал наращивать объем импорта, это уже удержало цену на нефть в районе $110 за баррель», — сказал аналитик.

Вторым фактором, по словам специалиста, воздействующим на изменение ценового показателя нефти, является то, что Соединенные Штаты находятся в непосредственной близости от завершения программы распродажи нефти и стратегических запасов.

«Они выбрасывают на рынок огромные объемы нефти и стратегических запасов, но это не приводит к тому, чтобы рынок насытился, то есть настолько серьезен дефицит... Думаю, что мы и дальше будем видеть цены больше $100 за баррель», — заключил он.

26 мая Юшков заявил в разговоре с «Известиями», что в Евросоюзе явно пробуксовывается голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что РФ может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него взлетят. Он отметил, что министр финансов США Джанет Йеллен также выступает против введения мер ЕС в отношении российской нефти, которые привели бы к сокращению экспорта этого ресурса вообще.

25 мая аналитик Роберт Рапир написал, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти, доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей, передает НСН. Он отметил, что спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите населения Донбасса федеральный бюджет России уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС стало известно ранее, 18 мая. Двумя днями ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Стране, уточнил он, потребуется минимум пять лет, а также деньги для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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