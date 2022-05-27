Песков рассказал о дальнейшем выстраивании отношений Кремля с ЛДПР

Дальнейшее взаимодействие Кремля с ЛДПР будет зависеть от активности партии и от того, насколько конструктивными будут ее инициативы. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До сих пор эта партия имела свой достаточно устойчивый электорат, партия одна из старейших в нашей стране, это весьма популярная партия. Конечно, дальнейшее взаимодействие будет зависеть от того, насколько партия будет проявлять активность, конструктивизм, даже в оппозиционной деятельности. Посмотрим, как руководство партии поведет ее вперед», — заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, как теперь будет взаимодействовать Кремль с партией.

27 мая запланировано проведение внеочередного съезда, на котором будет обсуждаться избрание нового председателя ЛДПР.

18 мая стало известно, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий был избран новым руководителем фракции ЛДПР в ГД. До назначения Слуцкий был временно исполняющий обязанности руководителя партии.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.