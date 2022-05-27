В Кремле выразили надежду на соблюдение прав арестованного Додона

В Кремле сожалеют, что в Молдавии осуществляются субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками развития отношений с РФ. В Москве надеются, что законные права экс-президента республики Игоря Додона были соблюдены. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной. Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет», — заявил журналистам Песков.

Накануне стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который 26 мая поместил обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.