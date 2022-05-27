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Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

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Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска уничтожили восемь беспилотников украинской армии в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, а также в населенных пунктах Ямполь, Масляковка и Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

Днем ранее Конашенков рассказал, что российские средства ПВО сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины.

В тот же день российской авиацией был уничтожен центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Конашенков также пояснил, что за сутки высокоточные ракеты поразили 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две артиллерийские батареи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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