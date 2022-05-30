Минус ради плюса

Совет директоров Банка России на внеплановом (хотя заранее анонсированном) заседании на прошлой неделе принял решение снова снизить ключевую ставку и снова на три процентных пункта, до 11%. У аналитиков не было сомнений, что на внеплановом заседании показатель будет снижен. Однако величина уменьшения — снова на 3 п.п., как это было в прошлые месяцы — несколько удивила экспертов консенсуса, большинство которых предсказали сокращение до 12%.

Годовая инфляция, достигшая в апреле рекордных 17,8%, к 20 мая замедлилась и составляла, по оценкам Банка России, только 17,5%. И это далеко не предел. Президент России Владимир Путин накануне внеочередного заседания совета директоров ЦБ обнародовал прогноз правительства по инфляции потребительских цен, которая по итогам 2022 года не превысит 15%. В сопроводительном релизе регулятора к решению по ставке был опубликован новый прогноз по инфляции на 2023 год, согласно которому рост цен должен замедлиться до 5–7%, а на целевой уровень в 4% потребительские цены вернутся только в 2024-му. Ранее Банк России прогнозировал коридор инфляции на 2022 год в 18–23%, однако после резкого замедления в мае прогноз на 2022 год неизбежно будет пересмотрен.

Однако кроме инфляции фактором снижения ключевой ставки стало еще и сокращение кредитной активности. В марте количество выданных ипотечных займов заметно просело, но начало восстанавливаться в апреле, когда после нескольких снижений ключевой средние ставки по ипотеке упали с 21–23% до 16–19% годовых. Вслед за майским уменьшением ключевой уже в июне могут резко понизиться банковские проценты по кредитам. Так, по моим прогнозам, по ипотеке их могут сократить до 13–15%.

Снижение процентов по жилищным займам поможет клиентам своевременно обслуживать кредиты. Напомню, что доля просроченной ипотеки в России в 2021 году составила в среднем всего 0,5% от общего объема выданных кредитов, и я полагаю, что в этом году благодаря снижению ставки доля «плохих» займов не будет увеличиваться.

По моему мнению, если до осени не произойдет никаких неблагоприятных геополитических изменений, то уже к концу 2022 года рынок ипотечного кредитования может восстановиться почти до докризисных уровней. Объемы выданных банками жилищных ссуд по итогам 2022 года могут превысить 4–4,5 трлн рублей. Средний размер ипотечного кредита может увеличиться пропорционально темпам роста цен на квартиры в новостройках, а вот сроки ипотечного кредитования расти вряд ли будут. Если только в отдельных регионах банки не объявят продолжительные кредитные каникулы. Но такой вариант развития событий я считаю маловероятным, так как они обязаны заботиться о снижении своих рисков.

Сокращение ключевой может также способствовать удешевлению кредитования застройщиков. Еще в апреле средняя ставка по проектному финансированию для них составляла примерно 16–17%. По всей видимости, проценты по кредитам для строительной отрасли могут в июне понизиться до 12–13%. Снижение по ипотеке мотивирует население активнее приобретать жилье, в том числе в новых домах. Да и сами застройщики, увидев рост спроса граждан на первичное жилье, будут более активно обращаться за кредитами. В свою очередь, банки будут делать выгодные предложения для строительных компаний, особенно для постоянных клиентов.

Строительная отрасль обеспечивает более 3% российского ВВП, и если в ней не будет спада (или как минимум серьезной просадки) в этом году, что может помочь сгладить темпы падения российского ВВП. В ЦБ уже заявляют: летом регулятор может пересмотреть свой прогноз по темпам снижения ВВП России в 2022 году (ранее он прогнозировал спад на 6–8%).

Сокращение ключевой имеет свои плюсы и свои минусы. Так, оно никогда не радует вкладчиков банков, и неудивительно — проценты по депозитам тоже начнут снижаться. Однако у частных инвесторов появятся иные выгодные возможности заработать. При низких процентах по депозитам в банках возрастет интерес к инвестициям в ценные бумаги, и прежде всего в акции. Доходности по рублевым облигациям понизятся, однако, это уменьшит стоимость заимствования как для корпоративных эмитентов, так и для государства.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по плану пройдет 10 июня. На нем регулятор может опять снизить ключевую ставку, но уже не так резко, возможно, что на 0,5–1 п.п. По моему прогнозу, 2022 год Россия завершит с ключевой ставкой на уровне в 9–9,5%.

Автор — ведущий аналитик «Фридом Финанс»

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