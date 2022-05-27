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Водитель иномарки насмерть сбил молодого человека в Волгограде и скрылся

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В Волгограде в результате наезда легковой иномарки погиб 19-летний молодой человек. Водитель бросил машину и скрылся, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла поздно вечером 26 мая напротив дома № 8 по улице Третьей Продольной магистрали. Автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости сбил 19-летнего юношу, который пересекал проезжую часть в непредусмотренном месте.

В результате наезда пешеход получил различные травмы, от которых скончался. Автомобилист бросил машину и скрылся с места происшествия. Сейчас ведется его розыск.

Днем 5 мая на улице Сергея Лазо в Оренбурге водитель ВАЗ-21310 («Нива») сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Вечером того же дня ребенок скончался.

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