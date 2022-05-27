На украинском ТВ прервали эфир с говорившем о бедственном положении войск депутатом

Ведущая телеканала «Украина 24» после заявления депутата Верховной рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина о том, что Киев не располагает достаточным количеством времени, «чтобы накопить достаточное количество вооружений (от Запада. — Ред.) и освоить их», прервала эфир, сославшись на нехватку эфирного времени для этого разговора.

Рахманин во время эфира, прошедшего 27 мая, подчеркнул, что объемы поставок оружия на украинской армии не компенсируют потери вооружений и военной техники.

«Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше», — отметил он.

Он выразил мнение, что ВСУ нуждается в боекомплектах тяжелой артиллерии и минометах, «поскольку мы выстреливаем советский боекомплект, советские боеприпасы калибра 120 мм, 122 мм, 125 мм и 152 мм, количество которых ограничено».

Политик сказал, что государства переключаются на новые образцы вооружений на протяжении нескольких лет и столько же учатся на них работать.

26 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме США сообщил о подготовке увеличить количество вооружений, поставляемых Украине в качестве военной помощи, добавив в список передовые ракетные системы большой дальности. Отмечается, что об увеличении пакета помощи Киеву может быть объявлено на следующей неделе.

13 мая представитель Пентагона Джон Кирби припугнул приостановкой поставок оружия на Украину в том случае, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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