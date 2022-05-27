ВКС России нанесли удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины. Об этом 27 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал он.

Также российские войска уничтожили у украинских войск пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

«Кроме того, в районе Гусаровки Харьковской области уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО», — добавил генерал-майор.

Днем ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что российской авиацией был уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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