Путин выразил надежду на продолжение работы Парфенчикова на посту главы Карелии

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 мая, встретился с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. В ходе мероприятия он выразил надежду на то, что тот продолжит занимать пост после сентябрьских выборов.

«Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах вашей следующей итерации в качестве главы республики», — сказал российский лидер.

Артур Парфенчиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии в феврале 2017 года. В сентябре победил на выборах и стал главой региона.

26 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в единый день голосования в 2022 году.

27 апреля в пресс-службе Кремля назвали ложными слухи об отмене или переносе прямых выборов губернаторов российских регионов. За день до этого СМИ сообщали, что подобный инициатива может быть озвучена 27 апреля на заседании Совета законодателей с участием российского президента. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также указал на то, что организация категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции по защите Донбасса.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе — выборы 15 глав субъектов Федерации (14 прямых, а также 1 выборы посредством голосования в парламенте).