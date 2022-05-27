Четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) в результате возгорания в пятиэтажном многоквартирном доме пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Вечером 26 мая, около 19:00, информация о задымлении в здании на улице Буммашевской поступила на пульт диспетчера. К прибытию спасателей подъезд пятиэтажки был окутан дымом, жильцы верхних этажей из окон просили о помощи, пишет ИА «Сусанин».

Пожарные эвакуировали 20 человек, включая двоих детей. Еще одного ребенка и четырех взрослых вывели из дома при помощи автолестницы.

В результате возгорания пострадали 60-летняя женщина и трое мужчин 1970 и 1985 годов рождения. Их госпитализировали. Еще трех женщин врачи осмотрели и отпустили домой.

Пожар ликвидировали в 19:22, уточняет Udm-info.ru. По предварительным данным, горели вещи в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.